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Общество26 октября 2021 15:11

Ряд больниц Тульской области снова переоборудуют в ковидарии

К началу декабря в Тульской области дополнительно развернут почти 600 коек для пациентов с ковидом
Источник:kp.ru
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К началу декабря в Тульской области дополнительно развернут почти 600 коек для пациентов с ковидом

К началу декабря в Тульской области дополнительно развернут почти 600 коек для пациентов с ковидом

Фото: Алексей ФОКИН

К началу декабря в Тульской области дополнительно развернут почти 600 коек для пациентов с ковидом.

Чтобы создать дополнительные койко-места, специалистам необходимо переоборудовать ряд учреждений. Так, 1 ноября планируется ввести в эксплуатацию - 170 коек в Слободке. В начале декабря еще 280 коек будут готовы принять пациентов в Новомосковске и Тульской городской больнице №11.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 58 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции. Уровень коллективного иммунитета составляет 46,5%.