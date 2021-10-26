Узловчанке, чья дочь провалилась в котлован с водой, отказали в возбуждении уголовного дела

В действиях компании «Инженерные коммуникации» следователи не увидели состава преступления Фото: Алексей ФОКИН

Жительнице узловой, 5-летняя дочь которой упала в котлован с водой, отказано в возбуждении уголовного дела. В действиях компании «Инженерные коммуникации» следователи не увидели состава преступления.

В неогороженный двухметровый котлован с холодной водой девочка провалилась в августе этого года во время прогулки во дворе. Матери удалось быстро вытащить ребенка.

Отметим, ранее на женщину за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей составили протокол об административном правонарушении.