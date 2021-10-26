Москвич дал взятку за ввоз мусора в Новомосковск

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллион рублей Фото: Алексей ФОКИН

52-летнего жителя города Москвы признали виновным в даче взятки в крупном размере.

4 марта 2021 года москвич передал 21 тысячу рублей директору новомосковского муниципального бюджетного учреждения за выдачу разрешения на размещение на полигоне твердых бытовых отходов строительного мусора, привезенного на двух автомобилях из Московской области. Деньги были частью ранее оговоренной суммы (210 тысяч рублей) за дальнейшее размещение на полигоне аналогичных отходов.

В рамках расследования уголовного дела на основании ходатайства следователя СК был наложен арест на автомобиль, находящийся в собственности обвиняемого, стоимостью около 4,6 миллионов рублей.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллион рублей.