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Общество26 октября 2021 12:44

Туляки напишут «Диктант Обороны»

Просветительская акция «Диктант Обороны Тулы» пройдет в областной столице в онлайн и офлайн форматах
Источник:kp.ru
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27 октября любой желающий сможет проверить свои знания истории

27 октября любой желающий сможет проверить свои знания истории

Фото: Алексей ФОКИН

Просветительская акция «Диктант Обороны Тулы» пройдет в областной столице в онлайн и офлайн форматах. Она приурочена к празднованию 80-й годовщины обороны города в Великой Отечественной войне.

27 октября любой желающий сможет проверить свои знания истории.

Диктант пройдет в группах популярных социальных сетей.

Также будут работать офлайн-площадки, допуск на которые будет осуществляется по предварительной регистрации и предъявлению QR-кода.

Написать диктант можно будет в «Музее обороны Тулы», ДК «Косогорец» в здании «Культурно-досуговой системы» на улице Металлургов, Модельной библиотеке №3 им. В.Ф. Руднева, библиотечно-информационном комплексе МУК «Тульская библиотечная система» и центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого.