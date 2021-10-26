Туляки напишут «Диктант Обороны»

27 октября любой желающий сможет проверить свои знания истории Фото: Алексей ФОКИН

Просветительская акция «Диктант Обороны Тулы» пройдет в областной столице в онлайн и офлайн форматах. Она приурочена к празднованию 80-й годовщины обороны города в Великой Отечественной войне.

27 октября любой желающий сможет проверить свои знания истории.

Диктант пройдет в группах популярных социальных сетей.

Также будут работать офлайн-площадки, допуск на которые будет осуществляется по предварительной регистрации и предъявлению QR-кода.

Написать диктант можно будет в «Музее обороны Тулы», ДК «Косогорец» в здании «Культурно-досуговой системы» на улице Металлургов, Модельной библиотеке №3 им. В.Ф. Руднева, библиотечно-информационном комплексе МУК «Тульская библиотечная система» и центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого.