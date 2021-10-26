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Общество26 октября 2021 11:58

Беременных тулячек начали переводить «на удаленку»

Перевести на «удаленку» работников старше 60 лет, людей, имеющих хронические заболевания, и беременных женщин рекомендовано работодателям в Тульской области
Источник:kp.ru
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Перевести на «удаленку» работников старше 60 лет, людей, имеющих хронические заболевания и беременных женщин рекомендовано работодателям в Тульской области.

Перевести на «удаленку» работников старше 60 лет, людей, имеющих хронические заболевания и беременных женщин рекомендовано работодателям в Тульской области.

Фото: Алексей ФОКИН

Перевести на «удаленку» работников старше 60 лет, людей, имеющих хронические заболевания, и беременных женщин рекомендовано работодателям в Тульской области. Об этом говорится в Указе губернатора, поправки к которому вступят в силу 27 октября.

В документе отмечается, что специалистов, которые планируют пройти вакцинацию против COVID-19 рекомендовано также освободить от работы на 2 дня с сохранением заработной платы.

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