В Тульской области растет спрос на турпутевки в период "коронавирусных каникул"

Цены на поездки при этом выросли примерно на 30%

Туляки начали активно бронировать путевки после объявления о введении "коронавирусных каникул" в период с 30 октября по 7 ноября. Об этом рассказывают представители турфирм. Отметим, цены на поездки при этом выросли примерно на 30%. Чаще всего туляки интересуются отдыхом в Египте и Турции. Лидером бронирования в России остается Сочи.

Ранее, напомним, губернатор Тульской области обратился к жителям региона с просьбой избегать социальных контактов. Дюмин подчеркнул, что нерабочие дни — это не отпуск. Он призвал туляков оставаться дома.