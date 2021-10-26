200 кубометров мусора вывез частник с несанкционированной свалки в Туле Фото: Алексей ФОКИН

Природоохранная прокуратура в ходе проверки по обращению граждан установила, что за территорией промышленной площадки в районе дома № 8 по улице Новотульской в Криволучье, один из предпринимателей организовал несанкционированное складирование строительных отходов.

В результате ООО «Чистая среда» не только вывезло 200 кубометров мусора, но и было оштрафовано в общей сумме более чес на 100 тысяч рублей по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ.