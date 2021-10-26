Жительница Узловой пойдет под суд за продажу фальшивого свидетельства о переподготовке

Уголовное дело рассмотрит местный суд Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура Узловского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о коммерческом подкупе. В нем обвиняется местная жительница.

Как было установлено в ходе следствия, 35-летняя обвиняемая, имея управленческие полномочия в ООО «Магистраль» 15 августа передала местному жителю ранее выписанное свидетельство на его имя о прохождении им профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» и сдачи квалификационного экзамена. При этом мужчина ни обучения, ни аттестации не проходил. За этот документ женщина получила взятку в 20 000 рублей.

Сейчас следствие завершено. Уголовное дело рассмотрит местный суд.