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Общество26 октября 2021 10:39

В Алексине прокуратура обязала отремонтировать дорогу в деревне Каргашино

Местные жители пожаловались в ведомство на плохое состояние дороги
Елена Иргиз
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Асфальт в самой деревне и на подъезде к ней был давно поврежден

Асфальт в самой деревне и на подъезде к ней был давно поврежден

Фото: Алексей ФОКИН

Жители Алексина пожаловались в прокуратуру на дорогу в близлежащей к городу деревне. Ведомство провело проверку.

Как выяснилось в ходе инспекции, администрация Алексина не проверяла состояние автодороги, проходящей через деревню Каргашино, в частности подъезд к деревне и полотно дороги в самом населенном пункте. Оказалось, что асфальт на данном шоссе давно уже поврежден.

Межрайонная прокуратура внесла главе администрации представление, а также подала иск в суд с требованием обязать провести ремонт автомобильных дорог. Суд иск удовлетворил. Теперь администрация Алексина должна привести дороги в порядок до 1 июня 2022 года.