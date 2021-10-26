Родители тульских школьников обеспокоены возможным переходом на "дистанционку"

В минувших понедельник дети отправились на досрочные каникулы, которые продлятся до 7 ноября включительно Фото: Алексей ФОКИН

Родители тульских школьников взволнованы новыми коронавирусными ограничениями, которые вводятся в Тульской области. Напомним, в минувших понедельник дети отправились на досрочные каникулы, которые продлятся до 7 ноября включительно. Взрослых волнует вопрос, будет ли введено после этого в школах дистанционное обучение.

Татьяна Иванова:

- дистант- это самый страшный сон родителей. Хотя в нашей школе все уроки проводили дистанционно в марте 2020, это очень тяжело для детей. Им не хватает личного общения, движения, и постоянное пребывание в планшете ни для зрения, ни для психики плюсов не добавляет. Нагрузка серьёзная! Мы очень рассчитываем, что дети смогут учиться в привычном, очном режиме!

Анастасия Бунина:

-Очень сложно «учить» ребенка на дистанте и при этом работать. По факту, даже если он сидит и слушает учителя онлайн, ему постоянно нужно твое присутствие рядом. Внимание рассеивается. Учителем приходится выступать тебе самой, повторяя все сказанное педагогом вечером, когда садишься за «домашку».

В правительстве Тульской области пояснили — никаких решений по переходу на дистант сейчас нет. Пока планируется, что после каникул учащиеся продолжат работу в традиционном формате. Но это будет возможно, только если эпидобстановка вновь не ухудшится.

Напомним, 27 октября вступят в силу изменения в Указ губернатора Тульской области о копронавирусных ограничениях. Подробнее о них читайте в нашем материале.