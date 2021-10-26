Больше, чем реабилитация

Это было сделано в рамках реализации социальной программы «Больше, чем реабилитация».

«Больше, чем реабилитация» – это инициатива биофармацевтической компании Pfizer, реализуемая в партнерстве с благотворительной организацией «Возрождение». Тула стала одиннадцатым регионом России, который принял участие в программе. За семь лет реабилитационные процедуры в кабинетах, оборудованных по этой программе, прошли уже более 30 тысяч маленьких пациентов. Всего же в России, согласно статистике, около 50 тысяч детей страдают ревматическими заболеваниями.

Один из уникальных тренажеров, поставленных сейчас в Тульскую областную детскую клиническую больницу, – бесконтактная ванна. Она необходима для скорейшего восстановления после лечения и возвращения к полноценной жизни. Около двух лет назад такая ванна здесь была, но вышла из строя. Поскольку это очень дорогостоящее оборудование, в больнице вынуждены были обходиться без нее.

– Когда представители благотворительного фонда спросили, что мы хотели бы получить для реабилитации, мы попросили именно бесконтактную ванну, – рассказала заведующая кардиоревматологическим отделением Оксана Хомякова. – Дело в том, что не все детки могут посещать бассейн, а это его замена.

Заведующая кардиоревматологическим отделением Оксана Хомякова.

Ванна оборудована шестью моторами, которые создают эффект морской волны и массируют разные участки тела в разных режимах. Для детей маленького возраста это очень удобно. Реабилитацию здесь будут проходить порядка трехсот человек в год.

Яна Макарова, руководитель по внутрикорпоративным коммуникациям в России и Беларуси Pfizer, заявила:

– Программа Pfizer «Больше, чем реабилитация» направлена на обес- печение маленьким пациентам квалифицированной поддержки специалистов в период восстановления. Занятия под присмотром врачей по специально разработанным программам и с помощью особого оборудования необходимы, чтобы реабилитация прошла успешно. Они помогают им быстрее вернуться домой к родителям, а также в социум, к своим сверстникам и любимым занятиям – это крайне важно не только для борьбы с заболеванием, но и для поддержания благоприятного эмоционального состояния ребенка.

Яна Макарова, руководитель по внутрикорпоративным коммуникациям в России и Беларуси Pfizer.

Президент МБОО «Возрождение» Жанна Гарибян, в свою очередь, отметила, что помощь детям с ревматическими заболеваниями особенная, ведь эти пациенты иногда испытывают невыносимую боль. Если таким детям не помогать, в течение десяти лет они могут стать инвалидами. Качественная реабилитация, проходящая под тщательным медицинским контролем, позволит избежать появления рецидива и развития осложнений.

Президент МБОО «Возрождение» Жанна Гарибян.

– Для полноценного эффективного лечения маленьких пациентов нужно несколько факторов: во-первых, своевременная диагностика; во-вторых, современная адекватная лекарственная терапия; в-третьих, доступ к реабилитации. Но для этого необходимы консолидированные усилия врачей, родителей, благотворителей, СМИ и представителей органов власти.