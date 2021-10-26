Для посещения фитнес-залов и басейнов тулякам понадобятся QR-коды

Ограничение вступит в силу 30 октября Фото: Алексей ФОКИН

QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании потребуют у туляков на входе в фитес-центры, тренажерные залы и бассейны в период с 30 октября по 7 ноября. Нововведение обозначено в Указе губернатора о коронавирусных ограничениях. Он вступит в силу 27 октября.

Ранее по QR-кодам уже начали работать с посетителями музеи и кафе. На несовершеннолетних это правило не распространяется.

Код потребуется и для заселения в гостиницы. Однако тут его сможет заменить отрицательный ПЦР-тест.