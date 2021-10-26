В Туле умерла роженица, заболевшая Covid-19

По факту гибели пациентки минздрав проводит ведомственную проверку Фото: Алексей ФОКИН

32-летняя жительница Донского попала в ковидарий, находясь на 8 месяце беременности. Через несколько дней будущую маму перевели в Новомосковск с 25%-ным поражением легких. У женщины начали отекать ноги. Оценив состояние пациентки, врачи провели ей кесарево сечение, после которого состояние молодой мамы ухудшилось.

Вскоре пациентку отправили в Тулу в крайне тяжелом состоянии со 100%-ным поражением легких и тромбозом. Врачи боролись за жизнь тулячки 8 дней, но ничего не смогли сделать.

Родившийся ребенок сейчас находится на попечении бабушки. Она написала жалобу в минздрав.

По факту гибели пациентки ведомство проводит проверку качества оказания медицинской помощи.

Врачи отмечают, что учитывая физиологические изменения в организме женщины, беременные, инфицированные коронавирусом, входят в группу высокого риска тяжелого течения заболевания и неблагоприятного исхода.

Отметим, в Тульской области будущим мамам Указом губернатора рекомендовано уйти на самоизоляцию.