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Общество26 октября 2021 9:49

Корректировки в озеленении проспекта Ленина: появятся велодорожки и исчезнут провода

Стоимость работ станет известна после разработки проектно-сметной документации
Игорь КОПЫТОВ
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Корректировки в озеленении проспекта Ленина: появятся велодорожки и исчезнут провода

Корректировки в озеленении проспекта Ленина: появятся велодорожки и исчезнут провода

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, предполагается подготовить комплексный проект благоустройства, который будет предусматривать как озеленение, так и замену плитки на тротуаре, организацию велодорожек, замену освещения и даже перемонтаж проводных сетей. То есть нынешние электрокоммуникации со столбов переведут под землю, как это сделано уже на многих столичных улицах.

Правда, изменения коснутся только участка от улицы Советской до улицы Каминского.