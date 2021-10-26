Опубликован график работы тульских больниц в период «коронавирусных каникул»

Как будут работать учреждения здравоохранения Тульской области разъяснил Указ губернатора о новых коронавирусных ограничениях
Фото: Алексей ФОКИН
Как будут работать учреждения здравоохранения Тульской области разъяснил Указ губернатора о новых коронавирусных ограничениях.
Организации здравоохранения, находящихся на территории Тульской области, 30 октября 2021 года и 6 ноября 2021 года будут работать в режиме оказания амбулаторной помощи с 8-00 до 18-00;
31 октября и 4 ноября – оказание амбулаторной помощи будет проводится с 9-00 до 15-00.
1, 2, 3 ноября 2021 года – оказание амбулаторной помощи проводится с 8-00 до 20-00, включая специализированную помощь.
5 ноября 2021 года – оказание амбулаторной помощи с 8-00 до 18-00 , включая специализированную помощь.
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