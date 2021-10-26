Школу при тульском колледже искусств им. Даргомыжского могут закрыть Фото: соцсети

Так, 15 октября в школе состоялось родительское собрание с участием директора, где по имеющейся информации было озвучено несколько доводов в пользу закрытия школы. Среди них и неудовлетворительное состояние здания, и грядущее открытии на базе колледжа вуза, а также малая наполняемость классов.

Родители обратились к губернатору Тульской области с открытым письмом, где просят поставить ситуацию на контроль. Текст обращения появился накануне в интернете. Отметим, что в сети появился даже сайт, посвященный спасению школы.