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Общество26 октября 2021 9:37

Школу при тульском колледже искусств им. Даргомыжского могут закрыть

Родители учеников бьют в набат уже не первую неделю
Игорь КОПЫТОВ
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Школу при тульском колледже искусств им. Даргомыжского могут закрыть

Школу при тульском колледже искусств им. Даргомыжского могут закрыть

Фото: соцсети

Так, 15 октября в школе состоялось родительское собрание с участием директора, где по имеющейся информации было озвучено несколько доводов в пользу закрытия школы. Среди них и неудовлетворительное состояние здания, и грядущее открытии на базе колледжа вуза, а также малая наполняемость классов.

Родители обратились к губернатору Тульской области с открытым письмом, где просят поставить ситуацию на контроль. Текст обращения появился накануне в интернете. Отметим, что в сети появился даже сайт, посвященный спасению школы.