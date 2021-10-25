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Общество25 октября 2021 17:34

Правительство: от новых ограничений в Тульской области пострадают около 4 тысяч компаний

Собственники бизнеса потеряют порядка 4 миллиардов рублей
Источник:kp.ru
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Собственники бизнеса потеряют порядка 4 миллиардов рублей.

Собственники бизнеса потеряют порядка 4 миллиардов рублей.

Фото: Алексей ФОКИН

Около 4 тысяч тульских предпринимателей пострадают от ограничений, которые будут введены в регионе с 30 октября. Такие данные озвучены сегодня, 25 октября, на заседании оперативного штаба в правительстве. Сообщается, что за период «коронавирусных каникул» собственники бизнеса потеряют порядка 4 миллиардов рублей.

В Тульской области разрабатывают меры поддержки для пострадавших отраслей. Среди них - займы до 500 тысяч рублей без поручителей и залога, а также субсидии на аренду помещений.