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Общество25 октября 2021 17:12

Работу медицинских колл-центров усилят в Тульской области

В планах регионального правительства также проанализировать нагрузку на операторов
Источник:kp.ru
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В планах регионального правительства также проанализировать нагрузку на операторов

В планах регионального правительства также проанализировать нагрузку на операторов

Фото: Алексей ФОКИН

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил усилить работу колл-центров, ответственных за вопросы, связанные с коронавирусом в регионе.

В планах регионального правительства также проанализировать нагрузку на операторов и темы обращений, которые поступают на горячие линии.

Ранее мы рассказывали, что самая высокая заболеваемость COVID-19 в Тульской области отмечена среди молодежи в возрасте от 18 до 28 лет.

С диагнозом «коронавирусная инфекция» в Тульской области госпитализированы 1639 человек. Всего в госпиталях региона развернуто 1762 койки.