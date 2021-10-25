Вакцинированные туляки смогут выиграть квартиру

Принять участие в игре могут совершеннолетние жители области Фото: Алексей ФОКИН

О старте розыгрыша призов для туляков, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, рассказали сегодня, 25 октября, на оперативном совещании в правительстве региона.

Принять участие в игре могут совершеннолетние жители области, которые вакцинировались от Covid-19 до 1 ноября 2021 года. Среди призов: бытовая техника, смарфоны и однокомнатная квартира в Туле. Розыгрыш состоится 15 ноября.

Результаты будут публиковаться на сайте иммунитет71.рф.