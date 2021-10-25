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Общество25 октября 2021 16:55

Вакцинированные туляки смогут выиграть квартиру

Принять участие в игре могут совершеннолетние жители области
Источник:kp.ru
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Принять участие в игре могут совершеннолетние жители области

Принять участие в игре могут совершеннолетние жители области

Фото: Алексей ФОКИН

О старте розыгрыша призов для туляков, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, рассказали сегодня, 25 октября, на оперативном совещании в правительстве региона.

Принять участие в игре могут совершеннолетние жители области, которые вакцинировались от Covid-19 до 1 ноября 2021 года. Среди призов: бытовая техника, смарфоны и однокомнатная квартира в Туле. Розыгрыш состоится 15 ноября.

Результаты будут публиковаться на сайте иммунитет71.рф.