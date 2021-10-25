В тульском военном комиссариате рассказали, как коронавирус повлиял на ход осеннего призыва

В период осеннего призыва от Тульской области в войска планируется направить около 1000 человек Фото: Алексей ФОКИН

В период осеннего призыва от Тульской области в войска планируется направить около 1000 человек. Об этом Комсомолке рассказали представители военного комиссариата.

Отмечается, что к работе с призывниками привлекаются только сотрудники, прошедшие вакцинацию, либо имеющие антитела. Во время проведения призывных комиссий прием других граждан не проводится, при этом усилен контроль за проветриванием помещений и проведением влажной уборки.

Призывники обеспечиваются средствами личной гигиены и средствами индивидуальной защиты. Организовано экспресс-тестирование всех молодых людей, подлежащих отправке в воинские части.