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Общество25 октября 2021 16:42

В тульском военном комиссариате рассказали, как коронавирус повлиял на ход осеннего призыва

К работе с призывниками привлекаются только прошедшие вакцинацию специалисты
Источник:kp.ru
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В период осеннего призыва от Тульской области в войска планируется направить около 1000 человек

В период осеннего призыва от Тульской области в войска планируется направить около 1000 человек

Фото: Алексей ФОКИН

В период осеннего призыва от Тульской области в войска планируется направить около 1000 человек. Об этом Комсомолке рассказали представители военного комиссариата.

Отмечается, что к работе с призывниками привлекаются только сотрудники, прошедшие вакцинацию, либо имеющие антитела. Во время проведения призывных комиссий прием других граждан не проводится, при этом усилен контроль за проветриванием помещений и проведением влажной уборки.

Призывники обеспечиваются средствами личной гигиены и средствами индивидуальной защиты. Организовано экспресс-тестирование всех молодых людей, подлежащих отправке в воинские части.