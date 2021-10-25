Роспотребнадзор: чаще всего COVID-19 в Тульской области заражается молодежь

Большинство заболевших — молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет Фото: Алексей ФОКИН

Высокая заболеваемость COVID-19 в Тульской области отмечена среди молодежи. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба регионального правительства. Большинство заболевших — молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет.

С диагнозом «коронавирусная инфекция» в Тульской области госпитализированы 1639 человек. Всего в госпиталях региона развернуто 1762 койки.

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