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Происшествия25 октября 2021 16:21

В Тепло-Огаревском районе на трассе опрокинулась «Лада Самара»

В аварии пострадал 37-летний мужчина
Елена Иргиз
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«Лада» вылетела на обочину и опрокинулась

«Лада» вылетела на обочину и опрокинулась

Фото: материалы пресс-служб

В Тепло-Огаревском районе «Лада Самара» съехала в кювет и опрокинулась. В аварии есть пострадавшие.

По данным УГИБДД по Тульской области, на подъезде к деревне Садовод 29-летний мужчина без прав и при этом будучи пьян, был за рулем «ВАЗ 211440». В какой-то момент водитель не справился с управлением автомобиля, от чего «Лада» вылетела на обочину и опрокинулась.

В результате происшествия травмы получил 37-летний мужчина. Ему оказали медицинскую помощь.