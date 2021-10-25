В Тепло-Огаревском районе на трассе опрокинулась «Лада Самара»

«Лада» вылетела на обочину и опрокинулась Фото: материалы пресс-служб

В Тепло-Огаревском районе «Лада Самара» съехала в кювет и опрокинулась. В аварии есть пострадавшие.

По данным УГИБДД по Тульской области, на подъезде к деревне Садовод 29-летний мужчина без прав и при этом будучи пьян, был за рулем «ВАЗ 211440». В какой-то момент водитель не справился с управлением автомобиля, от чего «Лада» вылетела на обочину и опрокинулась.

В результате происшествия травмы получил 37-летний мужчина. Ему оказали медицинскую помощь.