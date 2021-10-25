С диагнозом «коронавирусная инфекция» в Тульской области госпитализированы 1639 человек Фото: Алексей ФОКИН

1198 тульских медиков работают в «красной зоне», 297 из них — врачи. Об этом стало известно на оперативном совещании, которое проходит в эти минуты в правительстве региона. С диагнозом «коронавирусная инфекция» в Тульской области госпитализированы 1639 человек. Всего развернуто 1762 коек.

На следующей неделе вновь будут открыты госпитали в Ленинской районной больнице, в Слободке, в Богородицке и Новомосковске. Это позволит увеличить число коек до двух тысяч.