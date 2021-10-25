В Узловой «десятка» врезалась в ЛЭП: водитель был пьян и без прав

Фото: тульская Госавтоинспекция Фото: материалы пресс-служб

Вечером 23 октября в Узловой «десятка» врезалась в ЛЭП. Виновником аварии стал пьяный водитель без прав.

По данным региональной Госавтоинспекции, авария произошла около 21:00 на улице Советской. 21-летний юноша в состоянии опьянения был за рулем «ВАЗ 21101» и не справился с управлением, так что машина врезалась в опору линии электропередачи. При этом у молодого водителя не было прав.

В аварии пострадала 24-летняя девушка, ей оказали медицинскую помощь на месте.