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Происшествия25 октября 2021 16:11

В Узловой «десятка» врезалась в ЛЭП: водитель был пьян и без прав

В аварии пострадала 24-летняя девушка
Елена Иргиз
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Фото: тульская Госавтоинспекция

Фото: тульская Госавтоинспекция

Фото: материалы пресс-служб

Вечером 23 октября в Узловой «десятка» врезалась в ЛЭП. Виновником аварии стал пьяный водитель без прав.

По данным региональной Госавтоинспекции, авария произошла около 21:00 на улице Советской. 21-летний юноша в состоянии опьянения был за рулем «ВАЗ 21101» и не справился с управлением, так что машина врезалась в опору линии электропередачи. При этом у молодого водителя не было прав.

В аварии пострадала 24-летняя девушка, ей оказали медицинскую помощь на месте.