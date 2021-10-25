Алексей Дюмин попросил туляков «побыть дома»

Алексей Дюмин подчеркнул, что нерабочие дни — это не отпуск Фото: материалы пресс-служб

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к жителям региона с просьбой избегать социальных контактов в период коронавирусных каникул. Глава региона сделал такое заявление на оперативном совещании в правительстве сегодня, 25 октября.

Дюмин подчеркнул, что нерабочие дни — это не отпуск. Он призвал туляков оставаться дома.

«Это время, чтобы сделать прививку или ревакцинироваться», – сказал губернатор

Напомним, Алексей Дюмин также поручил дополнить Указ о коронавирусных ограничениях предложениями, которые были озвучены 22 октября. Планируется также наращивать темпы вакцинации и ввести 2 нерабочих оплачиваемых дня после прививки.