В Белевском районе заблокировали три сайта со способами кражи энергоресурсов при помощи магнитов

В настоящее время сайты недоступны Фото: Алексей ФОКИН

В Белевском районе Тульской области местная прокуратура выявила три сайта, на которых была информация о способах уменьшить показания счетчиков при помощи магнитов. За распространение таких сведений предусмотрена уголовная или административная ответственность, как и за хищение ресурсов.

Прокуратура обратилась в суд с требованием заблокировать данные сайты, признав информацию на них запрещенной. Суд с доводами ведомства согласился. В настоящее время сайты недоступны.