В тульском правительстве рассказали, как будут работать вузы в период "коронавирусных каникул"

Ряд учебных заведений переходят на дистанционное обучение Фото: Алексей ФОКИН

На оперативном совещании в региональном правительстве рассказали, как будет проходить обучение студентов вузов в период с 30 октября по 7 ноября. Сообщается, что

на дистанционное обучение переходят:

- ТулГУ,

- Тульский институт ВГУЮ (РПА Минюста России).

На режим самостоятельной работы отправятся учащиеся

- Тульского филиала Финансового университета при правительстве РФ,

- ТГПУ им. Л.Н. Толстого,

- Новомосковского института РХТУ имени Д.И. Менделеева,

- Тульского филиала РАНХиГС.

Тульский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова перенес каникулы на нерабочие дни.

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