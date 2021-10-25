В тульском правительстве рассказали, как будут работать вузы в период "коронавирусных каникул"

Ряд учебных заведений переходят на дистанционное обучение
Фото: Алексей ФОКИН
На оперативном совещании в региональном правительстве рассказали, как будет проходить обучение студентов вузов в период с 30 октября по 7 ноября. Сообщается, что
на дистанционное обучение переходят:
- ТулГУ,
- Тульский институт ВГУЮ (РПА Минюста России).
На режим самостоятельной работы отправятся учащиеся
- Тульского филиала Финансового университета при правительстве РФ,
- ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
- Новомосковского института РХТУ имени Д.И. Менделеева,
- Тульского филиала РАНХиГС.
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