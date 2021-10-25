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Происшествия25 октября 2021 15:16

Под Тулой грузовик сбил подростка

Водитель автомобиля не увидел молодого человека в темноте
Елена Иргиз
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Парень шел по краю проезжей части в попутном направлении автомобилю и на нем не было светоотражателей

Парень шел по краю проезжей части в попутном направлении автомобилю и на нем не было светоотражателей

Фото: Алексей ФОКИН

Под Тулой грузовик сбил подростка. Авария случилась в темное время суток в поселке Обидимо.

По данным региональной Госавтоинспекции, около 20:20 на улице Советской 55-летний мужчина, будучи за рулем грузовика «Shacman», сбил 16-летнего подростка. Парень шел по краю проезжей части в попутном направлении автомобилю и на нем не было светоотражателей.

В результате происшествия юношу отвезли в больницу с различными травмами.