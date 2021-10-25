Тульские приставы взыскали с неплатильщиков адименты на сумму 140 миллионов рублей

«Невыездных» неплательщиков в Тульской области – 3 333
Фото: Алексей ФОКИН
Сумма взысканных с туляков алиментов в пользу детей за первые 9 месяцев текущего года превысила 140 миллионов рублей. Об этом рассказали судебные приставы.
Наиболее действенными мерами воздействия на неплательщиков специалисты назвали ограничение права выезда за пределы Российской Федерации и ограничение права на управление транспортными средствами.
Так, на сегодняшний день в праве управления авто были ограничены 2 192 должника, «невыездных» неплательщиков в Тульской области – 3 333.