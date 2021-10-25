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Общество25 октября 2021 14:59

Тульские приставы взыскали с неплатильщиков адименты на сумму 140 миллионов рублей

В УФССП России по Тульской области рассказали о результатах работы по взысканию алиментов за 9 месяцев 2021 года
Источник:kp.ru
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«Невыездных» неплательщиков в Тульской области – 3 333

«Невыездных» неплательщиков в Тульской области – 3 333

Фото: Алексей ФОКИН

Сумма взысканных с туляков алиментов в пользу детей за первые 9 месяцев текущего года превысила 140 миллионов рублей. Об этом рассказали судебные приставы.

Наиболее действенными мерами воздействия на неплательщиков специалисты назвали ограничение права выезда за пределы Российской Федерации и ограничение права на управление транспортными средствами.

Так, на сегодняшний день в праве управления авто были ограничены 2 192 должника, «невыездных» неплательщиков в Тульской области – 3 333.