Тульские приставы взыскали с неплатильщиков адименты на сумму 140 миллионов рублей

«Невыездных» неплательщиков в Тульской области – 3 333 Фото: Алексей ФОКИН

Сумма взысканных с туляков алиментов в пользу детей за первые 9 месяцев текущего года превысила 140 миллионов рублей. Об этом рассказали судебные приставы.

Наиболее действенными мерами воздействия на неплательщиков специалисты назвали ограничение права выезда за пределы Российской Федерации и ограничение права на управление транспортными средствами.

Так, на сегодняшний день в праве управления авто были ограничены 2 192 должника, «невыездных» неплательщиков в Тульской области – 3 333.