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Происшествия25 октября 2021 14:49

Угонщик «жигулей» из Воловского района пойдет под суд

Пьяный ранее судимый мужчина решил покататься на чужом автомобиле
Елена Иргиз
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Уголовное дело рассмотрит Ефремовский районный суд

Уголовное дело рассмотрит Ефремовский районный суд

Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура Каменского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу по статье "Угон". В нем обвиняется житель Воловского района.

Как установило предварительное следствие, 2 апреля текущего года 28-летний ранее судимый мужчина был пьян и угнал «ВАЗ 21043», который принадлежал жителю Ефремова. Обвиняемый поехал на «жигулях» в сторону Москвы, но бросил машину на обочине дороги около поселка Октябрьский. Там автомобиль и нашли сотрудники полиции.

К настоящему моменту следствие завершено. Уголовное дело рассмотрит Ефремовский районный суд.