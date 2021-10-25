Угонщик «жигулей» из Воловского района пойдет под суд

Уголовное дело рассмотрит Ефремовский районный суд Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура Каменского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу по статье "Угон". В нем обвиняется житель Воловского района.

Как установило предварительное следствие, 2 апреля текущего года 28-летний ранее судимый мужчина был пьян и угнал «ВАЗ 21043», который принадлежал жителю Ефремова. Обвиняемый поехал на «жигулях» в сторону Москвы, но бросил машину на обочине дороги около поселка Октябрьский. Там автомобиль и нашли сотрудники полиции.

К настоящему моменту следствие завершено. Уголовное дело рассмотрит Ефремовский районный суд.