Фото: тульская Госавтоинспекция Фото: материалы пресс-служб

В Веневском районе автоледи врезалась в грузовик. В ДТП пострадал пятилетний ребенок, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 23 октября около 12:20 на 139 километре трассы «Золотое кольцо» 32-летняя женщина, будучи за рулем «KIA Rio», не выдержала дистанцию и столкнулась с грузовиком «ГАЗ 33021», которым управлял 34-летний мужчина.

В результате аварии пострадал 5-летний мальчик, сидевший в легковом автомобиле. Несмотря на то, что ребенок был в детском кресле, он получил различные травмы и ему оказали медицинскую помощь.