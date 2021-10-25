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Общество25 октября 2021 14:04

Ископаемые кости тульских коров передали для изучения в исследовательский центр животноводства

Находки археологов помогут узнать историю одомашнивания животных
Источник:kp.ru
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Генетики изучат ДНК, которая могла сохраниться в 34 археологических образцах

Генетики изучат ДНК, которая могла сохраниться в 34 археологических образцах

Фото: материалы пресс-служб

Государственный музей-заповедник «Куликово поле» передал для изучения в Федеральный исследовательский центр животноводства кости и зубы коров и телят, найденные в ходе раскопок в Тульской области.

Генетики изучат ДНК, которая могла сохраниться в 34 археологических образцах. Остатки были найдены на месте городища Супруты ( IX-X века), Тимофеевка (XI век) и поселении Мельгуново 4А под Епифанью (последняя четверть XVI века).

Современные технологии позволят ответить на важные вопросы: какими были домашние животные в XI-XVI веках, насколько они отличался от современных коров. Генетика позволит определить размеры животных, рассказать, были ли это местные виды, или пришли из других регионов, с новым населением, заселившим Тульский край.