Опубликован график работы тульских МФЦ с 30 октября по 7 ноября

График работы тульских МФЦ опубликовало правительство региона в своих социальных сетях. Фото: Алексей ФОКИН

График работы тульских МФЦ опубликовало правительство региона в своих социальных сетях. Напомним, с 30 октября по 7 ноября в стране введены «коронависрусные каникулы».

МФЦ будут работать по следующему графику: 30 и 31 октября, а также 4 ноября — объявлены выходными днями; 1 - 3, 5 и 6 ноября МФЦ будут предоставлять услуги по подтверждению учетной записи на портале «Госуслуги» и вести выдачу готовых документов. Время работы с 10:00 до 16:00.

8 ноября с 09:00 до 18:00 будет осуществляться прием граждан по предварительной записи.

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