Страницу выявили в ходе проверки Роспотребнадзора. Фото: Алексей ФОКИН

В Туле заблокировали сайт, на котором продавали табачную продукцию. Купить ее можно было оптом и в розницу, сделав заказ на странице интернет-магазина. Ее выявили в ходе проверки Роспотребнадзора.

Отмечается, что на сайте были различные виды продукции, содержащей никотин. Зайти на него и сделать заказ мог любой пользователь интернета, в том числе и несовершеннолетний - сайт не требовал регистрации и не ограничивал доступ к информации по возрасту.

Ведомство подало иск в суд с требованием признать данный сайт незаконным и огрничить к нему доступ. Решение по административному делу вынес Центральный районный суд Тулы. Он удовлетворил требования Роспотребнадзора. Информация, указанная на данном сайте, признана запрещенной. Доступ к странице заблокирован.