Демидовский мост в Туле планируют отремонтировать за год

24 ноября движение по Демидовскому мосту, который соединяет Заречье и Пролетарский округ, было ограничено
Фото: Алексей ФОКИН
Ремонт Демидовского моста в Туле продлится до ноября 2022 года. Фактически, на этом месте будет построен новый мост с гарантийным сроком эксплуатации не менее 50 лет.
На реконструкцию сооружения выделено более 380 миллионов рублей.
Напомним, 24 ноября движение по Демидовскому мосту, который соединяет Заречье и Пролетарский округ, было ограничено.
В городе введена временная схема движения общественного транспорта. Она доступна в нашем материале.