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Общество25 октября 2021 12:32

Демидовский мост в Туле планируют отремонтировать за год

24 ноября движение по Демидовскому мосту, который соединяет Заречье и Пролетарский округ, было ограничено
Источник:kp.ru
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24 ноября движение по Демидовскому мосту, который соединяет Заречье и Пролетарский округ, было ограничено

24 ноября движение по Демидовскому мосту, который соединяет Заречье и Пролетарский округ, было ограничено

Фото: Алексей ФОКИН

Ремонт Демидовского моста в Туле продлится до ноября 2022 года. Фактически, на этом месте будет построен новый мост с гарантийным сроком эксплуатации не менее 50 лет.

На реконструкцию сооружения выделено более 380 миллионов рублей.

Напомним, 24 ноября движение по Демидовскому мосту, который соединяет Заречье и Пролетарский округ, было ограничено.

В городе введена временная схема движения общественного транспорта. Она доступна в нашем материале.