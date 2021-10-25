Демидовский мост в Туле планируют отремонтировать за год

24 ноября движение по Демидовскому мосту, который соединяет Заречье и Пролетарский округ, было ограничено Фото: Алексей ФОКИН

Ремонт Демидовского моста в Туле продлится до ноября 2022 года. Фактически, на этом месте будет построен новый мост с гарантийным сроком эксплуатации не менее 50 лет.

На реконструкцию сооружения выделено более 380 миллионов рублей.

Напомним, 24 ноября движение по Демидовскому мосту, который соединяет Заречье и Пролетарский округ, было ограничено.

В городе введена временная схема движения общественного транспорта. Она доступна в нашем материале.