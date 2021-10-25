В Туле задержали гражданина Азербайджана за повторное размещение экстремистских материалов

Мужчина снова стал размещать запрещённую символику Фото: Алексей ФОКИН

В Туле задержали гражданина Азербайджана за повторное размещение материалов с символикой запрещенной в России организации А.У.Е. Об этом сообщает телеграм-канал "Тула. Экстремизм".

Отмечается, что мужчина снова стал пропагандировать экстремистские идеи и размещать запрещённую символику вышеуказанной экстремистской организации. Он завел новый канал в одной из популярных социальных сетей и продолжил свою преступную деятельность, за которую ранее получил штраф.

Обвиняемый завел в приложении "TikTok" свой канал, где транслировал блатную тематику. Сам мужчина пробыл в "местах не столь отдаленных" три года за мошенничество.

Ранее его аккаунт насчитывал порядка 11 тысяч подписчиков. Также сторонник АУЕ получал деньги за донаты и рекламу. Канал закрыли не только модераторы "TikTok", но и свое внимание обратила на него полиция.

В этот раз Пролетарский районный суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на 3 суток.