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Общество25 октября 2021 11:51

В Туле задержали гражданина Азербайджана за повторное размещение экстремистских материалов

Ранее мужчина уже получал штраф за подобную деятельность
Елена Иргиз
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Мужчина снова стал размещать запрещённую символику

Мужчина снова стал размещать запрещённую символику

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле задержали гражданина Азербайджана за повторное размещение материалов с символикой запрещенной в России организации А.У.Е. Об этом сообщает телеграм-канал "Тула. Экстремизм".

Отмечается, что мужчина снова стал пропагандировать экстремистские идеи и размещать запрещённую символику вышеуказанной экстремистской организации. Он завел новый канал в одной из популярных социальных сетей и продолжил свою преступную деятельность, за которую ранее получил штраф.

Обвиняемый завел в приложении "TikTok" свой канал, где транслировал блатную тематику. Сам мужчина пробыл в "местах не столь отдаленных" три года за мошенничество.

Ранее его аккаунт насчитывал порядка 11 тысяч подписчиков. Также сторонник АУЕ получал деньги за донаты и рекламу. Канал закрыли не только модераторы "TikTok", но и свое внимание обратила на него полиция.

В этот раз Пролетарский районный суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на 3 суток.