Южноамериканскую рыбу поймали в реке под Тулой

Снимком редкой рыбы поделился Алексей Веневкин Фото: соцсети

Парчовый птеригоплихт попался на удочку тульских рыбаков в реке Веневского района. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. Авторы сообщения опубликовали снимок своего улова. Рыбу выудили под Пушкарским мостом.

Аквариумисты отмечают, что рыба обитает в водоемах Южной Африки. Как она оказалась в Тульской области — неизвестно, однако многие разводят парчовых птеригоплихтов в домашних условиях. Встречаются они и в экспозиции тульского Экзотариума.