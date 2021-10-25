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Общество25 октября 2021 11:49

Южноамериканскую рыбу поймали в реке под Тулой

Рыбу выудили под Пушкарским мостом в Веневе
Источник:kp.ru
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Снимком редкой рыбы поделился Алексей Веневкин

Снимком редкой рыбы поделился Алексей Веневкин

Фото: соцсети

Парчовый птеригоплихт попался на удочку тульских рыбаков в реке Веневского района. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. Авторы сообщения опубликовали снимок своего улова. Рыбу выудили под Пушкарским мостом.

Аквариумисты отмечают, что рыба обитает в водоемах Южной Африки. Как она оказалась в Тульской области — неизвестно, однако многие разводят парчовых птеригоплихтов в домашних условиях. Встречаются они и в экспозиции тульского Экзотариума.