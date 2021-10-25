За неделю в Тульской области поймали 35 пьяных водителей

Фото: тульская Госавтоинспекция Фото: материалы пресс-служб

За неделю с 18 по 24 октября в Тульской области выявили 66 230 нарушений ПДД. Из них сотрудники тульской Госавтоинспекции обнаружили:

- 61 641 водитель превысил скорость или выехал на полосу встречного движения;

- 44 автолюбителя неправильно перевозили детей;

- 60 человек не пропустили пешеходов;

- 177 пешеходов нарушили ПДД;

- 11 водителей сели за руль без прав.

Кроме того, 35 человек задержали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Из них 27 от теста на алкоголь отказались.

Также 4 235 административных материала составлено за иные нарушения Правил дорожного движения, и 204 транспортных средства отправились на штрафстоянку.