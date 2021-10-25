За неделю в Тульской области поймали 35 пьяных водителей

Фото: тульская Госавтоинспекция
Фото: материалы пресс-служб
За неделю с 18 по 24 октября в Тульской области выявили 66 230 нарушений ПДД. Из них сотрудники тульской Госавтоинспекции обнаружили:
- 61 641 водитель превысил скорость или выехал на полосу встречного движения;
- 44 автолюбителя неправильно перевозили детей;
- 60 человек не пропустили пешеходов;
- 177 пешеходов нарушили ПДД;
- 11 водителей сели за руль без прав.
Кроме того, 35 человек задержали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Из них 27 от теста на алкоголь отказались.
Также 4 235 административных материала составлено за иные нарушения Правил дорожного движения, и 204 транспортных средства отправились на штрафстоянку.