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Спорт25 октября 2021 11:12

Туляк завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по велоспорту на треке

С "бронзой" Сергея Ростовцева поздравил Алексей Дюмин
Источник:kp.ru
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С "бронзой" Сергея Ростовцева поздравил Алексей Дюмин

С "бронзой" Сергея Ростовцева поздравил Алексей Дюмин

Фото: материалы пресс-служб

Тульский велосипедист Сергей Ростовцев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по велоспорту на треке. Соревнования прошли 24 октября во французском городе Рубе. Спортсмена поздравил Алексей Дюмин. Губернатор отметил, что бронзовая медаль в гонке с выбыванием – это серьезное достижение, как личное, так и сборной.

«Вы подтвердили, что у молодых тульских спортсменов мощный потенциал и большое будущее!», – говорится в поздравлении главы региона.