«Ростелеком» обеспечил оптическим доступом более 230 социально значимых объектов Тульской области

Масштабный проект стартовал в 2019 году. За три года специалисты компании проложили свыше 120 километров волоконно-оптических линий связи и обеспечили оптическим доступом в интернет 238 СЗО в 185 населенных пунктах Тульской области.

Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области:

«В ходе реализации проекта были подключены к сети Интернет социально значимые организации и созданы на местах узлы связи. Благодаря этому доступ к высокоскоростному интернету появился у жителей во многих удаленных и труднодоступных районах области, а вместе с тем повысилась доступность цифровых услуг».

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Все мероприятия по госконтракту выполнены “Ростелекомом” в полном объеме и в установленный срок. Подключение социально значимых учреждений Тульской области проводилось поэтапно: в течение первых двух лет мы обеспечили доступом в Сеть 139 объектов, а в текущем году подключили оставшиеся 99. Новая цифровая среда, которую наша компания формирует совместно с правительством Тульской области, призвана повысить качество жизни граждан».

«Ростелеком» обеспечил оптическим доступом более 230 социально значимых объектов Тульской области

Работы проводились в соответствии с условиями государственного контракта, заключенного ПАО «Ростелеком» и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В итоге оптической сетью передачи данных обеспечены 17 муниципальных образовательных учреждений, 117 пожарных постов и частей, 28 фельдшерско-акушерских пунктов, 61 учреждение культуры, девять органов исполнительной власти и местного самоуправления, шесть подразделений Росгвардии и МВД.

В 2019 году «Ростелеком» выиграл девять электронных аукционов Минкомсвязи РФ на реализацию проектов по созданию телекоммуникационной инфраструктуры в Центральном Федеральном округе.