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Общество25 октября 2021 11:05

«Ростелеком» обеспечил оптическим доступом более 230 социально значимых объектов Тульской области

«Ростелеком» завершил в Тульском регионе подключение социально значимых объектов (СЗО) в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»
Источник:kp.ru
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«Ростелеком» обеспечил оптическим доступом более 230 социально значимых объектов Тульской области

«Ростелеком» обеспечил оптическим доступом более 230 социально значимых объектов Тульской области

Масштабный проект стартовал в 2019 году. За три года специалисты компании проложили свыше 120 километров волоконно-оптических линий связи и обеспечили оптическим доступом в интернет 238 СЗО в 185 населенных пунктах Тульской области.

Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области:

«В ходе реализации проекта были подключены к сети Интернет социально значимые организации и созданы на местах узлы связи. Благодаря этому доступ к высокоскоростному интернету появился у жителей во многих удаленных и труднодоступных районах области, а вместе с тем повысилась доступность цифровых услуг».

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Все мероприятия по госконтракту выполнены “Ростелекомом” в полном объеме и в установленный срок. Подключение социально значимых учреждений Тульской области проводилось поэтапно: в течение первых двух лет мы обеспечили доступом в Сеть 139 объектов, а в текущем году подключили оставшиеся 99. Новая цифровая среда, которую наша компания формирует совместно с правительством Тульской области, призвана повысить качество жизни граждан».

«Ростелеком» обеспечил оптическим доступом более 230 социально значимых объектов Тульской области

«Ростелеком» обеспечил оптическим доступом более 230 социально значимых объектов Тульской области

Работы проводились в соответствии с условиями государственного контракта, заключенного ПАО «Ростелеком» и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В итоге оптической сетью передачи данных обеспечены 17 муниципальных образовательных учреждений, 117 пожарных постов и частей, 28 фельдшерско-акушерских пунктов, 61 учреждение культуры, девять органов исполнительной власти и местного самоуправления, шесть подразделений Росгвардии и МВД.

В 2019 году «Ростелеком» выиграл девять электронных аукционов Минкомсвязи РФ на реализацию проектов по созданию телекоммуникационной инфраструктуры в Центральном Федеральном округе.