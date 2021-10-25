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Общество25 октября 2021 10:33

Уличным освещением в Донком заинтересовалась прокуратура

Линия электропередач была повреждена в результате автотранспортного происшествия
Источник:kp.ru
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Линия электропередач была повреждена в результате автотранспортного происшествия

Линия электропередач была повреждена в результате автотранспортного происшествия

Фото: Алексей ФОКИН

Житель города Донского Тульской области обратился в прокуратуру из-за проблем с освещением вдоль автомобильной дороги.

Надзорный орган проверил ООО «Экотехстрой». Выяснилось, что компания, вопреки требованиям закона, не обеспечила ремонт опоры линии электропередач, которая была повреждена в результате автотранспортного происшествия. Отсутствие уличного освещения создавало угрозу безопасности участников дорожного движения.

Генеральному директору ООО «Экотехстрой» было поручено заменить опоры линии электропередач, уличное освещение восстановлено.