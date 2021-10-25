Туляк отправится в колонию за мошенничество с детскими выплатами

Мужчина незаконно получил от государства более 400 000 рублей Фото: Алексей ФОКИН

40-летнего жителя Богородицка обвиняют в крупном мошенничестве при получении детских выплат.

Как сообщает прокуратура, с ноября 2017 года по декабрь 2019 года мужчина представлял в региональное Управление социальной защиты документы, содержащие недостоверные сведения о его доходах, на основании которых ему незаконно были начислены и выплачены пособия на детей в общей сумме более 400 тысяч рублей.

Суд приговорил богородчанина к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и взыскал с осужденного незаконно полученные деньги.

Приговор в законную силу не вступил.