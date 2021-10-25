30 октября свою работу на неделю приостановят и дошкольные образовательные учреждения. Фото: Алексей ФОКИН

25 октября тульские школьники ушли на досрочные каникулы. Напомним, они продлятся по 7 ноября включительно. Такое решение приняли власти региона из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ и роста числа случаев заражения коронавирусом.

30 октября свою работу на неделю приостановят и дошкольные образовательные учреждения. В них планируют оставить открытыми только дежурные группы. Они будут работать с 1 по 3 ноября. 27 октября воспитатели должны будут предоставить списки детей, которые будут посещать учреждение во время коронавирусных каникул. Для того, чтобы отправить ребенка в дежурную группу, родителям нужно будет предоставить справки о работе в выходные дни.