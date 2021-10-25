Тульский фотограф снял видеоклип о дорожной безопасности в стиле «Игры в кальмара»

Фото: кадр из видео, видео: mr.j1nx

Тульский фотограф Владимир Терехов снял видеоклип о дорожной безопасности в стиле сериала «Игра в кальмара». Автор так и назвал свой ролик: «Игра в кальмара на пешеходном переходе».

На видео, который Владимир выложил на своей странице в одной из популярных социальных сетей, за пешеходным переходом следит кукла. Игрушка поет пугающую песню, а в это время юноша пытается перейти дорогу.

Отметим, что Терехов не первый раз снимает клипы в стиле того или иного фильма. Среди его работ можно отметить зефирного человека из «Охотников за привидениями», который гулял по новому кварталу, или же высадившийся десант из «Звездных войн».