В тульские инфекционные больницы прибыли военные медики

Все врачи останутся в регионе до стабилизации эпидобстановки Фото: Алексей ФОКИН

15 военных врачей и 20 медицинских специалистов среднего звена прибыли в Тульскую область для работы в инфекционных госпиталях. Медиков распределят по коронавирусным отделениям больниц региона. Ранее врачи работали в Дагестане, Осетии и других субъектах РФ.

В Тульской области сейчас уже работают 30 специалистов военно-медицинской службы. Все врачи останутся в регионе до стабилизации эпидобстановки.

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