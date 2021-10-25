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Общество25 октября 2021 9:53

В тульские инфекционные больницы прибыли военные медики

Все врачи останутся в регионе до стабилизации эпидобстановки
Источник:kp.ru
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Все врачи останутся в регионе до стабилизации эпидобстановки

Все врачи останутся в регионе до стабилизации эпидобстановки

Фото: Алексей ФОКИН

15 военных врачей и 20 медицинских специалистов среднего звена прибыли в Тульскую область для работы в инфекционных госпиталях. Медиков распределят по коронавирусным отделениям больниц региона. Ранее врачи работали в Дагестане, Осетии и других субъектах РФ.

В Тульской области сейчас уже работают 30 специалистов военно-медицинской службы. Все врачи останутся в регионе до стабилизации эпидобстановки.

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