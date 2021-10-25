Частный сектор Пролетарского округа Тулы временно останется без воды

Водоснабжение приостановят 26 октября в 10:00 Фото: Алексей ФОКИН

Из-за проведения ремонтно-восстановительных работ в Пролетарском округе Тулы 26 октября отключат воду.

Водоснабжение, по данным «Тулагорводоканала», остановят в 10:00 и до окончания ремонта.

Без воды останется частный сектор: улицы Кислородная, Огарёва, Ермоловой, Щепкина, Верещагина, Ватутина, Франко, Москвина, Айвазовского, Морозова, Полежаева, проезд Полежаева, улицы Бежковская, Газовая, Епифанское шоссе ( дома 25, 30, 30а, 30б, 36а, 36б, 38, 38б), Дачная, Бункерная, Коксовая, проезд Айвазовского.

Специалисты также предупреждают о возможном ухудшении качества воды после окончания ремонта.