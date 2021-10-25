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Спорт25 октября 2021 9:35

Тульский АКМ уступил на выезде воронежскому «Бурану»

Вторая игра выездного тура для тульских хоккеистов сложилась неудачно
Игорь КОПЫТОВ
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Тульский АКМ уступил на выезде воронежскому «Бурану»

Тульский АКМ уступил на выезде воронежскому «Бурану»

Фото: материалы пресс-служб

Наша команда проиграла со счетом 1:2. Свою шайбу АКМ успела забросить на последней секунде встречи. Автором результативного действия стал Александр Борисенков.

Комментируя игру, наставник туляков Алексей Ждахин отметил:

- В самом начале матча заработали подряд три удаления, нам приходилось атаковать соперника большими силами. Мы делали это весь матч, но соперник поставил хорошую организацию обороны и играл на контратаках. Честно сказать, сегодня мы не смогли переиграть только вратаря. Пацан здорово отстоял, все моменты, которые мы создали.