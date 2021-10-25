Указ о новых коронавирусных ограничениях в Тульской области будет подписан 25 октября

Главный санитарный врач региона предложил остановить на период с 30 октября по 7 ноября работу ТРЦ и объектов розничной торговли непродовольственными товарами Фото: Алексей ФОКИН

Указ губернатора Тульской области об ужесточении ограничительных мер в период коронавирусных каникул должен быть подписан сегодня, 25 октября.

Напомним, в минувшую пятницу главный санитарный врач региона предложил остановить на период с 30 октября по 7 ноября работу ТРЦ и объектов розничной торговли непродовольственными товарами.

Предложено также ввести правило предъявления QR-кодов или ПЦР-тестов для заселения в гостиницы, посещения организаций общепита, бассейнов и тренажерных залов; отменить концерты, спортивные мероприятия с присутствием зрителей и показ кинофильмов в кинотеатрах, расположенных в ТРЦ; приостановить работу школьных оздоровительных лагерей дневного пребывания.

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