Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2021 9:30

Указ о новых коронавирусных ограничениях в Тульской области будет подписан 25 октября

Главный санитарный врач региона предложил остановить на период с 30 октября по 7 ноября работу ТРЦ и объектов розничной торговли непродовольственными товарами
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Главный санитарный врач региона предложил остановить на период с 30 октября по 7 ноября работу ТРЦ и объектов розничной торговли непродовольственными товарами

Главный санитарный врач региона предложил остановить на период с 30 октября по 7 ноября работу ТРЦ и объектов розничной торговли непродовольственными товарами

Фото: Алексей ФОКИН

Указ губернатора Тульской области об ужесточении ограничительных мер в период коронавирусных каникул должен быть подписан сегодня, 25 октября.

Напомним, в минувшую пятницу главный санитарный врач региона предложил остановить на период с 30 октября по 7 ноября работу ТРЦ и объектов розничной торговли непродовольственными товарами.

Предложено также ввести правило предъявления QR-кодов или ПЦР-тестов для заселения в гостиницы, посещения организаций общепита, бассейнов и тренажерных залов; отменить концерты, спортивные мероприятия с присутствием зрителей и показ кинофильмов в кинотеатрах, расположенных в ТРЦ; приостановить работу школьных оздоровительных лагерей дневного пребывания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тульской области с 30 октября по 7 ноября закрываются торговые центры и открытые рынки (подробнее)