Платные парковки Тулы станут бесплатными в период "коронавирусных каникул"

Автомобилистам не придется платить за стоянку на платном участке независимо от того, в какое время суток они припарковались Фото: Алексей ФОКИН

С 30 октября по 7 ноября платные парковки Тулы станут бесплатными. Об этом рассказали в профильном управлении городской администрации. Автомобилистам не придется платить за стоянку на платном участке, независимо от того, в какое время суток они припарковались. Напомним, указ губернатора об ужесточении ограничительных мер в период объявленных Президентом РФ коронавирусных каникул должен быть подписан сегодня, 25 октября. Ранее в ходе совещания по противодействию распространения коронавирусной инфекции главный санитарный врач области предложил остановить в период с 30 октября по 7 ноября работу ТРЦ и объектов розничной торговли непродовольственными товарами. Также планируется ввести запрет на проведение массовых мероприятий и спортивных соревнований с участием зрителей.

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