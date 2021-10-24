Кому в Туле отключат электричество 25 октября

Узнайте, есть ли в списке ваш дом
Фото: Алексей ФОКИН
Завтра, 25 октября, в нескольких десятках домов не будет электроэнергии. Это связано с различными работами:
- капитальный ремонт электрооборудования;
- перетяжка проводов;
- обрезка деревьев;
- перевод нагрузки и др.
Так, с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:
- пр-т Ленина, 18, 14, 14-в, 12;
- ул. Советская, 60, 56, 56-а;
- ул. Металлургов, 78, 80;
- ул. Приупская, 28, 29, 30;
- ул. М. Мазая, 11;;
- ул. Кауля, 56-74 (чётн.);
- пер. Чапаевский, 2-20 (чётн.), 1-17 (нечётн.), 11-а, 16-а;
- ул. Будённого, 59-79 (нечётн.), 74-84 (чётн.);
- ул. П. Алексеева, 21;
- 25-й пр-зд, 10 ,12, 14;
- 10-й пр-зд, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.);
- 22-й пр-зд, 3-26;
- 23-й пр-зд, 2-24.
п. Комсомольский, 1, 2, 2-а, 2/1, 3, 3-а, 4, 5, 6, 6-а, 7, 9;
- ул. Станционная, 60;
п. Косая Гора:
- ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.);
- ул. Школьная, 1-12;
- д. Судаково (СНТ "Домнаремонт", СНТ "Весна", А/к № 8);
- 1-й пр-зд Шмидта, 18, 6-а;
- ул. Колхозная (Латинская), 13, 14, 15, 16, 17, 1-12, 35, 41;
- ул. Садовая, 2-54 (чётн.), 1-31 (нечётн.);
- ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.);
- ул. Металлургов, 56, 58;
- Роговский пр-зд.