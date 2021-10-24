Кому в Туле отключат электричество 25 октября

Узнайте, есть ли в списке ваш дом Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 25 октября, в нескольких десятках домов не будет электроэнергии. Это связано с различными работами:

- капитальный ремонт электрооборудования;

- перетяжка проводов;

- обрезка деревьев;

- перевод нагрузки и др.

Так, с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:

- пр-т Ленина, 18, 14, 14-в, 12;

- ул. Советская, 60, 56, 56-а;

- ул. Металлургов, 78, 80;

- ул. Приупская, 28, 29, 30;

- ул. М. Мазая, 11;;

- ул. Кауля, 56-74 (чётн.);

- пер. Чапаевский, 2-20 (чётн.), 1-17 (нечётн.), 11-а, 16-а;

- ул. Будённого, 59-79 (нечётн.), 74-84 (чётн.);

- ул. П. Алексеева, 21;

- 25-й пр-зд, 10 ,12, 14;

- 10-й пр-зд, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.);

- 22-й пр-зд, 3-26;

- 23-й пр-зд, 2-24.

п. Комсомольский, 1, 2, 2-а, 2/1, 3, 3-а, 4, 5, 6, 6-а, 7, 9;

- ул. Станционная, 60;

п. Косая Гора:

- ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.);

- ул. Школьная, 1-12;

- д. Судаково (СНТ "Домнаремонт", СНТ "Весна", А/к № 8);

- 1-й пр-зд Шмидта, 18, 6-а;

- ул. Колхозная (Латинская), 13, 14, 15, 16, 17, 1-12, 35, 41;

- ул. Садовая, 2-54 (чётн.), 1-31 (нечётн.);

- ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.);

- ул. Металлургов, 56, 58;

- Роговский пр-зд.